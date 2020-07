Adriano ubriaco e confuso a passeggio per Rio de Janeiro. Il video (Di martedì 14 luglio 2020) L’ex attaccante dell’Inter, Adriano, è stato immortalato mentre girava ubriaco e confuso per le strade di Rio de Janeiro dopo un concerto funk. Di seguito il video che ritrae il brasiliano: eu só queria ta igual o Adriano Imperador pic.twitter.com/Y8Vi1xImQa — Michael ⓟ (@oiimike) July 14, 2020 FOTO E video: Twitter Oiimike L'articolo Adriano ubriaco e confuso a passeggio per Rio de Janeiro. Il video proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

