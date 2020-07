A 10 anni guida la moto d'acqua: ora il figlio di CR7 rischia una multa (Di martedì 14 luglio 2020) Il primogenito di Cristiano Ronaldo, al mare all'isola di Madeira con zii e cugini, guida una moto d'acqua. Il bimbo però ha solo dieci anni e che per guidare il mezzo ne servirebbero almeno 18: ora CR7 Junior potrebbe finire nei guai per il video postato su Instagram dalla zia Elma Aveiro, sorella del calciatore della Juventus. Il video, ancora disponibile su Instagram, ha più di 26.000 visualizzazioni e un centinaio di commenti. Come racconta il quotidiano lusitano Diario, la guardia costiera di Madeira avrebbe acquisito le immagini e aperto un'indagine sul caso: la guida di una moto d'acqua senza patente può essere punita con una contravvenzione da 300 a 3.000 euro.La sfida di Cristiano Ronaldo sugli addominali Lo sport ... Leggi su panorama

