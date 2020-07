Venezia, ancora una rinascita per la Fenice (Di lunedì 13 luglio 2020) Ripresa domenica 5 luglio l'attività artistica con un concerto degli ottoni dell'orchestra e degli artisti del Coro del Teatro Campo S.Fantin, ritornato piazza della cultura, ci accoglie col consueto brusio, ma anche con un'inaspettata sorpresa: cinque percussionisti eseguono, raccolti intorno al pozzo, l'Inno di Mameli e una loro vivace composizione di genere eclettico, ed è tutta una foto, tutta una ripresa per chi attende di entrare o per chi è solo di passaggio, per portarsi a casa un (...) - Musica e Spettacoli / Venezia, Teatro La Fenice Leggi su feedproxy.google

biachiapp : RT @UAAR_it: Nel nostro paese è ancora considerato normale che il rappresentante di una religione sia invitato per inaugurare con un rito m… - byebyeIwannadie : @Iovintbz Ahhahahahahah mood Eh infatti ho scritto all'ESU di venezia per avere informazioni dell'accademia ma mi… - Yuri_Serafini : Il campo di Venezia - Pescara ancora una volta non è collegato alla radio della RAI. Che bello che deve essere pote… - elevisconti : Quelle che lei chiama le “cose” di Vedova sono un tesoro poetico di tutti, a destra e a sinistra. Come quelle di Ba… - sofixjiminshi : @yoonstouch vorrei studiare lingue orientali a Venezia, ma sono ancora indecisa se scegliere cinese,giapponese o coreano ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia ancora Venezia, ancora una rinascita per la Fenice AgoraVox Italia Serie B: Crotone a un passo dalla A, Trapani e Cosenza sperano ancora

ROMA – Il Crotone fa un grosso passo verso la Serie A. I calabresi battono 1-0 il Pordenone allo Scida e, quando mancano quattro partite alla fine del campionato, volano a +5 sullo Spezia, ora terzo d ...

Jesolo, pub chiuso dopo il pestaggio del tunisino, spunta un cartello di solidarietà

JESOLO «Vicini a Mary e Gianni». E' il testo del cartello appeso alla vetrina del bar Comida, il locale che si trova a due passi da piazza Milano e che era stato fatto chiudere per una settimana su di ...

ROMA – Il Crotone fa un grosso passo verso la Serie A. I calabresi battono 1-0 il Pordenone allo Scida e, quando mancano quattro partite alla fine del campionato, volano a +5 sullo Spezia, ora terzo d ...JESOLO «Vicini a Mary e Gianni». E' il testo del cartello appeso alla vetrina del bar Comida, il locale che si trova a due passi da piazza Milano e che era stato fatto chiudere per una settimana su di ...