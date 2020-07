Ucciso fratello di Aurier del Tottenham, due colpi alla schiena (Di lunedì 13 luglio 2020) Ucciso fratello di Aurier, il terzino destro del Tottenham che in questi momenti deve fare il massimo per comprendere come continuare a vivere senza di lui. Un fratello è qualcosa di carissimo, impossibile da spiegare. L’unione che lega due fratelli ha difficili paragoni tra altri legami, e per questo è difficile dividerne due. E’ quello … L'articolo Ucciso fratello di Aurier del Tottenham, due colpi alla schiena proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

