Ubisoft scandalo continuo: alcuni importanti dirigenti lasciano l'azienda dopo le accuse di abusi e molestie sessuali (Di lunedì 13 luglio 2020) Serge Hascoët, Yannis Mallat e, inizialmente, Cécile Cornet, sono i massimi dirigenti di Ubisoft che ora sono fuori dall'azienda dopo numerose accuse di abuso, cattiva condotta e molestie sessuali sul posto di lavoro.In un aggiornamento successivo, abbiamo appreso che Cornet si è dimessa dal suo ruolo di responsabile globale delle risorse umane, ma non ha lasciato Ubisoft (via Gamespot).Ubisoft ha annunciato le dimissioni dei dirigenti in un comunicato stampa ufficiale, e ci sono in programma una serie di mosse che probabilmente segneranno un nuovo inizio per la compagnia. Il CEO Yves Guillemot aveva comunicato già il 2 luglio una revisione completa delle risorse ... Leggi su eurogamer

fattoquotidiano : Ubisoft, scandalo sessismo e molestie negli uffici del gigante dei videogiochi che ha creato Assassin’s Creed: allo… - salkairon : Ubisoft, scandalo sessismo e molestie negli uffici del gigante dei videogiochi che ha creato Assassin’s Creed: allo… - lucaviscardi : 13.07: scandalo in Ubisoft? Oggi evento Google Nest, presto nuovo tablet Samsung - RassegnaZampa : #Ubisoft, scandalo sessismo e molestie negli uffici del gigante dei videogiochi che ha creato Assassin’s Creed: all… - MovPopulistaIta : RT @fattoquotidiano: Ubisoft, scandalo sessismo e molestie negli uffici del gigante dei videogiochi che ha creato Assassin’s Creed: allonta… -