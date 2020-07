Trieste, Mattarella e Pahor si incontrano sul Carso per la riconsegna del Narodni Dom (Di lunedì 13 luglio 2020) TRIESTE – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto poco fa a Opicina (Trieste), nella caserma del reggimento Piemonte Cavalleria, il presidente della Slovenia Borut Pahor. I due sono in visita oggi a Trieste per la simbolica riconsegna del Narodni Dom (Casa del popolo) alla comunità Slovena, esattamente 100 anni dopo il rogo del palazzo, sede delle attività culturali ed economiche delle minoranze slovena, croata e serba, da parte degli squadristi, che poi sarebbe stato confiscato dal regime fascista. Leggi su dire

