The Old Guard, Charlize Theron come Highlander (Di lunedì 13 luglio 2020) Occhiali scuri, capelli cortissimi, t-shirt e jeans neri. Charlize Theron è la nuova Tomb Raider, meno bomba sexy e più leader carismatica, pronta a destreggiarsi tra carneficine e delicate operazioni militari internazionali nel nuovo film Netflix The Old Guard. “Possiamo ancora fare del bene?” è la domanda che inquieta il suo personaggio, tormentato capo di una squadra speciale di mercenari composta da Mathias Schoenaerts e Marwan Kenzari, a cui si aggiunge Kiki Layne. Andromaca di Scizia, detta Andy, li coordina da secoli: la loro particolarità, svelata con un colpo di scena clamoroso ad appena dieci minuti dall’inizio del film, è l’immortalità. Novelli Highlander, meno fighi del mortale Tylor Rake e lontani dai luccicanti supereroi ... Leggi su wired

NetflixIT : Ogni scusa è buona per parlare un po’ di Luca Marinelli. Soprattutto quando c’è lui che ti spiega la sua parte in T… - bastonlleuts : RT @ventunopiloti: buongiorno ho trovato l’headcanon migliore di the old guard: - ramongthestars : RT @ventunopiloti: buongiorno ho trovato l’headcanon migliore di the old guard: - llevtizia : RT @ventunopiloti: buongiorno ho trovato l’headcanon migliore di the old guard: - fragilsarcasm : RT @ventunopiloti: buongiorno ho trovato l’headcanon migliore di the old guard: -