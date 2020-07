Serie A, l'assemblea di Lega ha deciso: "Niente stop a partite su Sky" (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA - La Lega Serie A ha dato mandato al prof. Vaccarella di reiterare a Sky l'intimazione al pagamento della rata scaduta a maggio in considerazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #SerieA, l'assemblea di Lega ha deciso: 'Niente stop a partite su Sky': I 20 club della massima serie hanno dato ma… - NCN_it : ASSEMBLEA LEGA SERIE A: NESSUNA SOSPENSIONE DEL SEGNALE A SKY; RIBADITA LA NECESSITÀ DI RIAPRIRE GLI STADI #Lega… - sportface2016 : #SerieA, l'Assemblea di Lega non oscura #Sky e chiede la riapertura degli stadi - MondoNapoli : Ansa - Diritti tv, è iniziata l'assemblea della Lega Serie A: i dettagli - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie assemblea

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Nell’assemblea di stamane, i 20 club della Lega serie A ha deciso di proseguire la linea dura contro Sky per ottenere il pagamento ...MILANO - I club della Serie A, riuniti oggi in Assemblea, hanno ribadito "la necessità di favorire al più presto, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, la riapertura parziale degli stadi ...