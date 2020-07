Sconcerti su Ibra: “E’ troppo pieno di sé: rappresenta un Milan che vive nel passato” (Di lunedì 13 luglio 2020) Fa discutere l’editoriale di Mario Sconcerti sulle colonne de Il Corriere della Sera dove c’è spazio anche per Zlatan Ibrahimovic: “E’ troppo pieno di sé e più l’età avanza, più ha bisogno lui di allargarsi a copertura di uno spazio inversamente proporzionale. C’è molto in lui del vecchio Milan, quello che è ancora stabilmente settimo proprio perché ha bisogno di vivere nel passato fino in fondo. Ibra è uno straordinario giocatore di ieri, che non è poco, ma non è più abbastanza grande per turbare la ricerca di un nuovo equilibrio (…). Chi non conosce Rangnick basta s’informi”. Leggi su sportface

