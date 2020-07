Schiacciato da un macchinario, muore operaio: la rabbia dell’Ugl (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Ugl Caserta esprime tutto il suo sconcerto per quanto accaduto questa mattina nella zona Asi di Carinaro dove un operaio cinquantenne è morto dopo essere rimasto Schiacciato da un macchinario. “La nostra organizzazione – si legge nel comunicato diramato dal Segretario Territoriale Ferdinando Palumbo – è particolarmente sensibile ai temi della sicurezza del lavoro, per questo definiamo inaccettabile qualsivoglia sciagura che coinvolga inermi lavoratori. Per il sindacalista risulta determinante sviluppare la cultura della sicurezza attraverso una corretta formazione da impartire ai dipendenti ed intensificare i controlli soprattutto dove esistono elevati rischi di sinistri. Alla famiglia dell’operaio vanno le nostre più ... Leggi su anteprima24

Carinaro si è svegliata con un terribile dramma, una tragedia è avvenuta questa mattina all’alba nella zona industriale: un operaio è infatti morto per un incidente avvenuto sul luogo di lavoro.

