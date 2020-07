Pistocchi Juventus, il giornalista: “Il rigore non c’è ma lo scudetto è chiuso” (Di lunedì 13 luglio 2020) Pistocchi Juventus – Il noto giornalista di Sportmediaset ha parlato tramite i microfoni di TMW Radio della stagione della squadra bianconera ed, in particolar modo, della partita giocata contro l’Atalanta. Si evince dalla parole che non è affatto giusto parlare di squadra aiutata. Il tecnico Sarri perché ha avuto molti infortuni ed il suo lavoro sarà visibile a partire dal prossimo anno. Juventus: le parole di Pistocchi “Contro l’Atalanta? E’ stata una giornata importante, si è concluso il discorso sulla lotta scudetto. Juve-Atalanta una bella partita, ha messo in difficoltà la Juve nel primo tempo.Anche qui è stata condizionata dagli episodi, con un rigore che non c’è”. Fa ... Leggi su juvedipendenza

alexinob : @pisto_gol Caro pistocchi perché fai questi commenti solo dopo che i rigori li ha avuto a favore la Juventus? - OhCitroh : #Pistocchi scrive di una possibile correlazione #Giacomelli-#Juventus. Gli faccio notare che Jack O'mally è della R… - misterfuras : Barzelletta: Pistocchi e Varriale si incontrano casualmente in un bar, decidono di bere insieme e si ubriacano, ma… - arcoll86 : RT @robinsuud: #pistocchi #CONFESSA che per avere seguito, deve fare delle scelte in base al bacino d'utenza e non alla 'verità' come lui m… - Claudio_DjTony : RT @robinsuud: #pistocchi #CONFESSA che per avere seguito, deve fare delle scelte in base al bacino d'utenza e non alla 'verità' come lui m… -