Perde il controllo della moto in curva e finisce nel campo: Stefano muore a 21 anni, lavorava in pizzeria (Di lunedì 13 luglio 2020) Un grave incidente stradale si è verificato domenica sera sulla strada provinciale 113 che collega Alberobello a Monopoli , a 5 chilometri da Alberobello , in territorio di Martina Franca. A Perdere ... Leggi su leggo

leggoit : Perde il controllo della moto in curva e finisce nei campo: Stefano muore a 21 anni, faceva il pizzaiolo - see_lallero : Ore 11:15: 'Marco guà (guarda, ndr) quel tizio che sta volando con il paracadute. Ma può? Cioè è proprietà privata,… - oggitreviso : Perde il controllo della moto, 16enne finisce contro un'auto in sosta - ONDANEWSweb : Perde il controllo dell'auto e si ribalta in strada a Salerno. Ricoverato in ospedale - - carlo_torino : Da parte di #Atlantia atteggiamenti di velato opportunismo. Ma si perde di vista un punto importante: i risparmiato… -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo Perde controllo auto e investe 6 persone, morta 27enne Adnkronos Perde il controllo della moto in curva e finisce nel campo: Stefano muore a 21 anni, lavorava in pizzeria

Secondo una prima ricostruzione, Stefano, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo in un tratto con doppie curve, finendo rovinosamente in un fondo agricolo. Per lui non c'è stato ...

Cade dalla bicicletta, grave bambina di 9 anni

Tanta paura poco prima delle 10 di questa mattina a Pietrasanta. Una bambina di 9 anni residente a Pisa era in bicicletta e, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, si stava recando allo ...

Secondo una prima ricostruzione, Stefano, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo in un tratto con doppie curve, finendo rovinosamente in un fondo agricolo. Per lui non c'è stato ...Tanta paura poco prima delle 10 di questa mattina a Pietrasanta. Una bambina di 9 anni residente a Pisa era in bicicletta e, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, si stava recando allo ...