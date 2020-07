Ostia, Raggi in visita alla Rotonda “Avanti con riqualificazione” (Di lunedì 13 luglio 2020) Sopralluogo del sindaco di Roma, Virginia Raggi, alla storica Rotonda di Ostia. “Non permetteremo a nessuno di fermare questo cantiere”, dice. fsc/mrv/red L'articolo Ostia, Raggi in visita alla Rotonda “Avanti con riqualificazione” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

virginiaraggi : Non si ferma il lavoro dell’Ufficio coordinamento per il Decoro Urbano. Ecco alcuni interventi di riqualificazione… - NicolaMorra63 : Quando si fa rispettare la legalità ci sono queste reazioni da parte di soggetti meschini, invertebrati. Ma non ci… - virginiaraggi : A Ostia sono partiti i lavori di riqualificazione dell’ex stabilimento balneare Arca, da tempo in stato di abbandon… - Italpress : Ostia, Raggi in visita alla Rotonda “Avanti con riqualificazione” - PaolaTacconi : RT @LaNotiziaTweet: A #Ostia rinasce la storica #Rotonda. La #Raggi visita il cantiere: “E’ un intervento atteso da 15 anni. Avanti con gar… -