MotoGP, Franco Morbidelli rinnova con la Petronas fino al 2022 (Di lunedì 13 luglio 2020) Ufficiale il rinnovo di Franco Morbidelli con la Petronas fino al 2022. Il pilota italiano: “Ringrazio il team”. ROMA – E’ ufficiale il rinnovo di Franco Morbidelli con la Petronas fino al 2022. Il pilota italiano ha definito gli ultimi dettagli alla vigilia dell’esordio stagionale a Jerez de la Frontera. Per il romano, ormai da anni trapiantato a Tavullia, la grande occasione di poter competere per il titolo, ma anche di poter correre con il suo grande amico oltre che idolo Valentino Rossi. Il ‘Dottore’, infatti, sembra essere destinato a correre con la Petronas almeno una stagione se non due. E, al termine di questo contratto, per ... Leggi su newsmondo

infoitsport : MotoGP | UFFICIALE Franco Morbidelli rinnova con Petronas SRT - nicole_facelli : RT @LiveGPit: #MotoGP Franco Morbidelli rinnova con Petronas per il biennio 2021-2022 Di @nicole_facelli - it_mainsport : RT @it_mainsport: #MotoGP : Alla vigilia dell’inizio del Mondiale 2020 è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Franco #Morbidelli, che res… - LiveGPit : #MotoGP Franco Morbidelli rinnova con Petronas per il biennio 2021-2022 Di @nicole_facelli - it_mainsport : #MotoGP : Alla vigilia dell’inizio del Mondiale 2020 è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Franco #Morbidelli, c… -