Minimo storico di nascite in Italia, mai così poche dall'Unità: nel 2019 -4,5% (Di lunedì 13 luglio 2020) Nuovo Minimo storico di nascite dall'Unità d'Italia, lieve aumento dei decessi e più cancellazioni anagrafiche per l'estero. È quanto evidenzia il Bilancio demografico nazionale 2019 dell'Istat. La... Leggi su feedpress.me

Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente è inferiore di quasi 189 mila unità (188.721) rispetto all’inizio dell’anno. Il persistente declino avviatosi nel 2015 ha portato a una diminuzione di quas ...

