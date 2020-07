Milan, Pioli: 'Ora sappiamo stare dentro le partite, avanti così' (Di lunedì 13 luglio 2020) Ma non può che essere soddisfatto Stefano Pioli per l'ennesima prestazione maiuscola, come riporta La Gazzetta dello Sport: 'È stata dura, ma dopo un primo tempo di sofferenza abbiamo fatto meglio e ... Leggi su milanlive

AlfredoPedulla : Godetevi Milan-Juve, il mercato vero verrà. Alla vigilia meglio evitare voli pindarici, chiacchiere e previsioni ch… - capuanogio : Black out #Juventus ingiustificabile nell’ultima mezz’ora, spiegabile solo con un pericoloso senso di appagamento u… - FBiasin : Ha rimesso insieme il #Milan, ha trovato gli incastri giusti, ha tutti i giocatori dalla sua parte. Nei panni di… - 0Marcullo02 : “Io non conosco Rangnick e lui non conosce il Milan. Viene in un ambiente che non conosce, con giocatori che non lo… - MilanWorldForum : Milan: Pioli trova un doppio asso. Le news -) -