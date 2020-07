Migranti contagiati in Calabria: il Viminale cerca una nave per la quarantena (Di lunedì 13 luglio 2020) Lo ha annunciato la ministra Lamorgese. Oggi in videoconferenza l'Italia, i paesi europei e quelli del nord-Africa hanno confermato l'impegno comune nel prevenire e combattere il traffico di Migranti Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Migranti contagiati Coronavirus, picco di contagi. Ipotesi ricovero al Celio per 28 immigrati infetti Il Messaggero Oms: troppi Paesi in direzione sbagliata. Non si torna alla normalità in breve. America Latina, più morti di Usa e Canada

L’epicentro della pandemia da coronavirus restano le Americhe, gli Stati Uniti e il Brasile in particolare, dove si registra oltre il 50% dei nuovi casi a livello globale. Lo ha sottolineato il dirett ...

Emergenza sanitaria, il governo vuole un altro traghetto per ospitare i migranti / IL CASO

Attualmente c'è un traghetto a Porto Empedocle, il Moby Zazà, che ospita migranti contagiati. La concessione (si parla di 1,2 milioni di euro più Iva di costo per 30 giorni) è in scadenza ed è stata ...

