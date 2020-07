Mertens da applausi, “fa dei difensori del Milan i pali da slalom piantati nell’area di rigore” (Di lunedì 13 luglio 2020) Per il Corriere dello Sport e per il Mattino il migliore in campo nel Napoli, ieri sera, contro il Milan, è stato Dries Mertens. Per l’attaccante belga i voti attribuiti dai quotidiani oscillano tra il 6,5 di Mattino e Corsera al 7 di Corriere dello Sport, Gazzetta e Repubblica. Il Corriere dello Sport scrive di lui: “Movimenti, dribbling e intuizioni da grande giocatore. Donnarumma gli nega subito la rete con un miracolo, ma Dries non molla: mette davanti alla porta Callejon e poi sigla il 2-1, rete numero 125 con il Napoli. Da applausi”. Per la Gazzetta dello Sport sono soprattutto i primi venti minuti di gioco del belga ad essere sensazionali. “Primi 20’ da urlo, con movimenti imprevedibili e serve il miglior Donnarumma per negargli il gol. Cosa che non riesce al portiere nella ripresa quando in ... Leggi su ilnapolista

