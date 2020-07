Marcello Masi visibilmente turbato: che gaffe (Di lunedì 13 luglio 2020) Marcello Masi commette una gaffe clamorosa in apertura de La Vita in Diretta estate: visibilmente turbato storpia il nome della trasmissione. Interviene la Delogu Marcello Masi ancora protagonista a “La Vita in Diretta“. La prima gaffe della settimana a trasmissione nemmeno iniziata. Il conduttore era in collegamento per svelare le anticipazioni ed è caduto in un errore clamoroso. La Vita in Diretta è diventata d’un colpo “Estate in diretta“. Nome storpiato, smarrimento negli occhi e sguardo rivolto ad Andrea Delogu, la co-conduttrice che è riuscita parzialmente a prendere le redini in mano. Già, ma cos’è successo? Masi era turbato ... Leggi su bloglive

ItaliaRai : Non perdete l'appuntamento quotidiano con le storie d'Italia de 'La Vita in Diretta Estate' con Marcello Masi e And… - infoitcultura : La vita in diretta, Marcello Masi: “Avevo la salivazione azzerata” - infoitcultura : Marcello Masi e la confessione sconvolgente su La Vita in Diretta - GPiziarte : RT @3filetti: Lei bravissima e fa bella coppia con Marcello Masi - AlbertoLanza10 : La vita in diretta, Marcello Masi: “Avevo la salivazione azzerata” - Lanostratv -