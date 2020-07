Luca Palamara chiede al Csm di ascoltare 133 testi per la sua udienza disciplinare: dagli ex ministri Orlando e Flick a Carofiglio (Di lunedì 13 luglio 2020) Centotré testimone da ascoltare in vista del “processo” di Luca Palamara. È lunga la lista dei testi che la difesa del pm sotto inchiesta, rappresentata all’avvocato Stefano Giaime Guizzi, ha chiesto di audire alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. La citazione è stata chiesta in vista dell’udienza disciplinare del magistrato diventato simbolo del “caso nomine“. Nel lungo elenco ci sono ex ministri, politici, magistrati e uomini vicini al Quirinale. Dall’ex ministro della Giustizia e vicesegretario del Pd Andrea Orlando, al magistrato e scrittore Gianrico Carofiglio, ai presidenti emeriti della Consulta, Cesare ... Leggi su ilfattoquotidiano

