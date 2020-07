LIVE - Ritiro Castel di Sangro, ADL: "Accordo di 6 anni, le date. Napoli da Champions, ma incidente ancelottiano. Osimhen? Chi lo sa..." (Di lunedì 13 luglio 2020) premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVE12.22 - Ultimatum twittato da Osimhen? "Non capisco di che ultimatum si parli. Leggi su tuttonapoli

0Marcullo02 : RT @TuttoMercatoWeb: LIVE TMW - De Laurentiis: 'Osimhen a Castel di Sangro per il ritiro? Chi lo sa, è questo il bello' - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - De Laurentiis: 'Osimhen a Castel di Sangro per il ritiro? Chi lo sa, è questo il bello' - Spazio_Napoli : - tuttonapoli : LIVE - ADL presenta il ritiro di Castel Di Sangro: segui la diretta - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale LIVE – Ritiro Castel di Sangro, tra poco la presentazione a… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ritiro

12.10 - 4 amichevole in ritiro? "E' tutto in divenire, vedremo cosa si può fare localmente, poi per le altre squadre bisognerà vedere, in altri paesi forse si riprenderà prima. Una cazzata totale è ...Lewis Hamilton completa un weekend ai limiti della perfezione e vince il GP Stiria, secondo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. Il britannico della Mercedes (autore della vittoria n°85 in car ...