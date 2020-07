Linate da oggi decolla, ma per 48 ore niente voli di linea (Di lunedì 13 luglio 2020) Linate riapre oggi, ma senza volare. Infatti per 48 ore niente decolli o atterraggi di voli di linea. Ci saranno, invece, solo i jet privati di facoltosi imprenditori e i voli privati già da tempo ... Leggi su leggo

Inter - Hakimi è atterrato a Linate : oggi visite mediche e firma sul contratto Achraf Hakimi è pronto a legarsi all’Inter per i prossimi cinque anni. L’esterno marocchino, ormai ex Borussia Dortmund, oggi è atterrato all’aeroporto di Linate e svolgerà le visite mediche prima della firma ...

alcinx : RT @LuceverdeMilano: ?Milano ??Oggi 13 LUGLIO: RIAPRE L'AEROPORTO DI LINATE ??Parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei… - LuceverdeMilano : ?Milano ??Oggi 13 LUGLIO: RIAPRE L'AEROPORTO DI LINATE ??Parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e d… - MilanoCitExpo : L’aeroporto di Linate riapre oggi, ma per due giorni non ci saranno voli di linea - stetho83 : @gattusismo__ nessuno lo dici tu, oggi ho letto tanti che parlavano di soldi, ci sono tanti fattori per me per cui… - italiavola : RT @leonard_berberi: La riapertura dell’aeroporto di Milano #Linate è un caso: la data di riavvio è il 13 luglio (tra 5 giorni), ma ad oggi… -