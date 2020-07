L'Europa non rimuova la tragedia delle Rsa (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Parlamento Europeo ha votato venerdì scorso una risoluzione importante, che fissa degli obiettivi per una strategia UE sulla sanità pubblica dopo la crisi Covid. In questo contesto siamo riusciti a far passare un emendamento in cui si ricorda che la metà delle morti Covid in Europa è avvenuta nelle strutture residenziali a lungo termine, e si chiede alla Commissione e ai governi di indagare su quanto accaduto.La cosa non era e non è scontata, poiché molti vogliono nascondere, come fosse polvere da cacciare sotto il tappeto, il carico di drammi consegnatoci da questi mesi orribili.Nella dichiarazione che avevo promosso qualche giorno fa, sottoscritta da 88 deputati, segnalavamo che l’impatto del Covid si è rivelato più letale proprio nei luoghi in cui gli ospiti erano più anziani, ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : ?? Il viceministro dell’Economia annuncia che Quota 100 non verrà rinnovata, guarda caso come chiesto dall’Europa...… - FBiasin : 37 rigori in più rispetto a un anno fa, nessuno come noi in Europa. In teoria è lo stesso sport con lo stesso reg… - carlosibilia : Mentre Giuseppe Conte incontrava il premier olandese, l'alleato di #Salvini in #Olanda rendeva chiara a tutti la su… - nenerio : @CarloCalenda Gli unici non sovranisti in Europa siete voi babbei italici con la bandierina blu - terridaluisa : @cammisettanta @GagliardoneS Vero !...arrivano anche in Friuli !...non si sa con quale mezzo e da quale parte dell'Europa !.... -

I curricola non saranno comunicati a terzi ... 7 DEL D.LGS 70/2003 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR)". Lei potrà rivolgersi al Titolare o al DPO per far valere i diritti previsti dagli articoli ...

Ue: Conte, 'affronteremo criticità piano Michel, sì a criteri chiari, no uso arbitrario fondi'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "La proposta Michel è un buon punto di partenza, recepisce il livello di ambizione politica che questa proposta deve contenere. Ci sono criticità che affronteremo a partire ...

