La verità è che al Sud la vita costa di più (Di lunedì 13 luglio 2020) Caro sindaco di Milano, la verità è che al Sud la vita costa di più. costa di più, perché abbiamo una pressione fiscale maggiore in cambio di servizi inesistenti. costa di più, perché il tempo per aprire una impresa è il triplo che a Milano.costa di più, perché la burocrazia è un costo occulto per cittadini e imprese. costa di più, perché la nostra aspettativa di vita media è più bassa, ci ammaliamo di più e dobbiamo andare al Nord a farci curare, di tasca nostra.costa di più, perché i processi sono infiniti. costa di più, perché non abbiamo l’Alta velocità ma l’altra ... Leggi su huffingtonpost

