Juve, per Ronaldo giorno di riposo. Bonucci, De Ligt e Rabiot a parte (Di lunedì 13 luglio 2020) TORINO - Juventus al lavoro nella mattinata di oggi al Training Center, in vista della gara di mercoledì sera contro il Sassuolo . La squadra ha differenziato l'allenamento: recupero per i ... Leggi su corrieredellosport

