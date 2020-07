Inter-Torino, Longo: “Presi gol evitabili, è una sconfitta che fa male” (Di martedì 14 luglio 2020) “E’ una sconfitta che fa male, c’erano i presupposti per fare ben altro tipo di gara. Aver dato l’opportunità all’Inter di ribaltare il punteggio con due palle inattive dispiace, nel primo tempo potevamo portarla su un binario più congeniale. Abbiamo subito due gol evitabili che ci hanno fatto perdere una partita che poteva darci un’altra risposta”. Lo ha dichiarato l’allenatore del Torino Moreno Longo al termine della sconfitta rimediata in casa dell’Inter che costringe i granata a restare invischiati nella lotta salvezza: “Le sensazioni sono quelle di una squadra che deve lottare su ogni campo per cercare di raggiungere l’obiettivo, siamo tutti consapevoli. Non cambia nulla dopo questa ... Leggi su sportface

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva a Nicolò Barella ?? I migliori gol segnati contro il Torino ?? Tut… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Tutte le foto della rimonta nerazzurra! ?? Guarda la gallery ?? - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Inter Milan 0-1* Torino *(Belotti 17‘) #SSFootball - sere__3 : RT @Inter: ??? | MATCH REPORT Un secondo tempo di personalità e qualità: il racconto di #InterTorino minuto per minuto! ?? #FORZAINTER ????… - danisailor7 : RT @Inter: ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva a Nicolò Barella ?? I migliori gol segnati contro il Torino ?? Tutte le statist… -