Inception | il finale più furbo di Christopher Nolan

Inception, il film di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio compie 10 anni: un'occasione per ritornare sul finale del film e analizzarlo a distanza di un decennio. È sempre questione di tempo. Lo è per Christopher Nolan che ancora oggi considera il tempo elemento centrale della sua filmografia e vero motore narrativo delle sue storie (non fa eccezione il suo nuovo Tenet che sembra ragionare sulla reversibilità del tempo e, forse, su una costruzione palindroma che richiamerebbe ancora una volta la circolarità del tempo). Lo è per Cobb e la sua squadra che devono lottare contro il tempo per innestare un'idea nella mente di Robert Fischer. Lo è nel mondo onirico, sempre più dilatato, livello dopo livello man mano che si scende in ...

È a questo punto che il finale di Inception si svela definitivamente. Un finale sicuramente furbo, stranamente fin troppo aperto e ambiguo all'interno della filmografia del regista che mai si era ...

Inception: 10 anni di cortocircuiti spazio-temporali e architetture scatologiche

Inception – Sogno o son desto ... Poi tutto è cambiato ed ecco che l’opera è finalmente venuta al mondo per la gioia degli occhi degli spettatori e degli addetti ai lavori. Se il risultato è quello ...

