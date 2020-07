Il Napoli in ritiro a Castel di Sangro, De Laurentiis: “Mi sono innamorato” (Di lunedì 13 luglio 2020) PESCARA – “Ho fatto una gita sola e mi sono innamorato”. Così Aurelio De Laurentiis questa mattina nel corso della conferenza stampa tenutasi a Napoli in occasione della firma con la Regione Abruzzo per il ritiro estivo della squadra per sei stagioni, questa inclusa e rinnovabili, a Castel di Sangro, città che “conoscevo – ha raccontato – per l’amicizia che mi lega a Niko Romito“, lo chef tre Stelle che proprio qui ha il suo ristorante. Tre campi di calcio incluso uno stadio da 7mila posti: una struttura che De Laurentiis ammette di aver conosciuto solo dopo essere stato invitato dal sindaco di Roccaraso a visitarla, e che lo ha subito conquistato. Leggi su dire

