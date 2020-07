Fim Cisl, l’addio di Bentivogli: “una delle scelte più dure della mia vita” Leader sindacale impegnato anche nella difficilissima vertenza di Taranto (Di lunedì 13 luglio 2020) Tweet Fim-Cisl: Davanti al Consiglio Generale, a proposito delle dimissioni: “È stata una delle scelte più dure della mia vita. Lascio una Fim sana”. Diversi gli aspetti innovativi lanciati da Bentivogli, non ultimo lo smart working, risultato attuale. Marco Bentivogli è stato finora anche un riferimento sindacale nella difficilissima vicenda Ilva, del siderurgico di Taranto in particolare. L'articolo Fim Cisl, l’addio di Bentivogli: “una delle scelte più dure della mia vita” <span ... Leggi su noinotizie

«Con l’arrivo di ArcelorMittal avevamo avuto una piccola speranza», racconta Valerio D’Alò, segretario nazionale della Fim-Cisl. «Ma oltre i buoni propositi, sugli investimenti non si è fatto nulla.Gli ordini, nelle fabbriche del Milanese, stanno registrando in media un calo del 35%, con la situazione peggiore nell’indotto dell’industria automobilistica che paga le conseguenze di un mercato in s ...