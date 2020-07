Facebook e Instagram hanno deciso di rimuovere gli account che promettono di “convertire” i gay (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo le critiche per le fake news, le relazioni davanti al Congresso e le campagne di boicottaggio sembra che nelle ultime settimane le piattaforme digitali stiano prendendo sempre più coscienza del loro ruolo nella moderazione dei contenuti. In questi giorni Instagram e Facebook hanno deciso di vietare i contenuti che promuovono la conversion therapy, un metodo (mai confermato da studi scientifici) per cambiare l’orientamento o l’identità sessuale di una persona. La decisione, come spiega la Cnn, è nata dopo una serie di appelli di alcuni utenti per eliminare l’account Instagram di Core Issues Trust, un’organizzazione britannica che promette di curare la gender confusion. Tara Hokins, una dirigente del social network di Menlo Park, ha ... Leggi su open.online

