Erdogan ha gioco facile: Santa Sofia diventa moschea (e palco elettorale) (Di lunedì 13 luglio 2020) Non c’è nulla di religioso nella conversione di Santa Sofia a moschea. Erdogan non lo ha fatto per i musulmani o perché gli interessa qualcosa dell’Islam. Come tutti i leader politici lo fa solo per il consenso e nel suo caso è quello di diventare il paladino delle masse di un mondo che vive nella sindrome della sconfitta. Un Medioriente piegato da guerre, dittature e miseria; preda di oligarchi pronti a portare i loro paesi fino al fallimento pur di riempirsi i conti bancari (il Libano per tutti). E cosa rimane a queste masse oltre che la religione come unica certezza e luogo immaginario di ristoro, a fronte di un mondo ingiusto e senza speranza? Quello mediorientale è un mondo che non crede più nelle ideologie politiche: comunismo, socialismo o liberale ... Leggi su ilfattoquotidiano

