Droga: Scappa sul bus per evitare controllo, arrestato (Di lunedì 13 luglio 2020) Un senegalese di 31 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Torino per spaccio di stupefacenti. L’uomo per evitare il controllo dei militari, è salito su un autobus della linea 55 in corso Peschiera, ma gli agenti dell’Arma hanno seguito il mezzo fino a via XX settembre, dove sono saliti a bordo, trovando il fuggitivo sdraiandosi tra i sedili per non essere visto. A quel punto, secondo la ricostruzione degli agenti, l’uomo ha provato ad ingoiare alcune dosi di Droga. Fermato, è stato fatto scendere dal veicolo e nella sua tasca sono stati trovati 250 euro in contanti, che gli sono stati sequestrati dagli operanti perché ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 31enne, con precedenti penali, è stato accompagnato presso la ... Leggi su nuovasocieta

Ultime Notizie dalla rete : Droga Scappa Preso con la droga, si tuffa, attraversa il Po a nuoto e scappa La voce di Rovigo Controlli alla movida: giovani con la droga

Resta però il fenomeno del consumo di droga tra i giovani. Durante i controlli sul lungomare ... ma al rifiuto dell’uomo ha continuato a insistere. Poi è scesa ed è scappata a bordo di un’altra auto.

Ingoia gli ovuli di droga e aggredisce i poliziotti: torna l'allarme spaccio ai Giardini Diaz

MACERATA - Blitz antidroga ai giardini Diaz, tre agenti aggrediti da un nigeriano che aveva ingerito ovuli di droga. L’aggressione è avvenuta in ospedale dove l’extracomunitario era stato portato per ...

