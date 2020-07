Daydreamer Anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2020: Can e Sanem passione sul set... (Di lunedì 13 luglio 2020) Scopriamo le Anticipazioni settimanali delle Trame di Daydreamer - Le ali del sogno per le puntate in onda dal 13 al 17 luglio 2020. Ecco il Riassunto di cosa succederà nella Soap con Can Yaman... Leggi su comingsoon

Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: BUONGIORNISSIMO KAFFÈ KAN ANTIKIPAZIONI! Io: ???? #DayDreamer - zazoomnews : DayDreamer anticipazioni puntata 13 luglio:la gelosia di Can e gli intrighi di Aylin - #DayDreamer #anticipazioni… - Manuel_Real_Off : BUONGIORNISSIMO KAFFÈ KAN ANTIKIPAZIONI! Io: ???? #DayDreamer - redazionetvsoap : #DayDreamer Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #anticipazioni - zazoomblog : DayDreamer anticipazioni puntata 13 luglio:la gelosia di Can e gli intrighi di Aylin - #DayDreamer #anticipazioni… -