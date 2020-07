Coronavirus, ricerca Gb: l’immunità non sembra durare (Di lunedì 13 luglio 2020) Tre mesi dopo l'infezione soltanto il 17% di chi ha contratto il virus mantiene la stessa potenza di risposta immunitaria, destinata a ridursi in certi casi fino a non essere più neppure rilevabile Leggi su lastampa

Una ricerca per far emergere la ricchezza di esperienze e competenze ... nei percorsi di cura per i singoli e per la collettività. La stessa crisi pandemica Covid-19 ha messo in evidenza il contributo ...

Coronavirus: ‘escluso legame con ‘geloni’ nei bimbi’, studio Policlinico Bari

Bari, 13 lug. (Adnkronos Salute) – Non sarebbe una manifestazione di Covid-19 la comparsa di lesioni alla pelle tipo ‘geloni’, segnalata nei bambini durante l’emergenza coronavirus. E’ quanto ha concl ...

