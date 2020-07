Conte consegna a Merkel lettera familiari vittime Thyssen (Di lunedì 13 luglio 2020) Castello di Meseberg (Brandeburgo), 13 lug. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha consegnato alla cancelliera tedesca Angela Merkel, , una lettera indirizzatale dai familiari delle vittime del rogo della Thyssenkrupp, che il 6 dicembre 2007 uccise sette operai a Torino, dopo che ai due manager tedeschi condannati per omicidio ed incendio colposo, Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, è stato concesso dalla procura di Essen, in Germania, un regime di semilibertà. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi.Conte lo scorso 26 giugno aveva promesso ai familiari delle vittime che avrebbe consegnato personalmente la missiva alla cancelliera. I ... Leggi su meteoweb.eu

