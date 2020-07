Carrarese Juventus U23 in streaming: la sfida in diretta su LIVENow (Di lunedì 13 luglio 2020) Dove vedere Carrarese Juventus U23 in streaming? Tutto pronto per la prosecuzione dei playoff di Serie C, che tra le sfide in programma vedono anche quella tra Carrarese e Juventus U23. L’incontro è in programma lunedì 13 luglio, con fischio d’inizio del match fissato per le ore 20.30. La partita mette di fronte la formazione toscana … L'articolo Carrarese Juventus U23 in streaming: la sfida in diretta su LIVENow è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

