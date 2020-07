Campionessa paraolimpica insultata ed aggredita: “Handicappata e straniera di m…”. Il padre finisce in ospedale (Di lunedì 13 luglio 2020) Attimi di paura ad Ardea per la Campionessa paraolimpica Beatrice Ion, insultata e aggredita da un uomo per un parcheggio per disabili. E per difenderla il padre finisce in ospedale. Disavventura terribile quella vissuta nelle scorse ore da Beatrice Ion, la Campionessa paraolimpica di basket in carrozzina che milita nella nazionale italiana. La ragazza è … L'articolo Campionessa paraolimpica insultata ed aggredita: “Handicappata e straniera di m…”. Il padre finisce in ospedale NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Campionessa paraolimpica Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Campionessa paraolimpica