Calabria, diede fuoco alla moglie: oggi arriva la condanna (Di lunedì 13 luglio 2020) La sentenza per Ciro Russo è stata emessa dal gup che ha accolto la richiesta di condanna formulata dalla procura di Reggio Calabria. Ciro Russo dovrà scontare 18 anni di reclusione dopo che nel marzo del 2019 tentò di uccidere la ex moglie dandole fuoco. La sentenza è stata emessa dal gup che ha accolto la richiesta di condanna formulata … L'articolo Calabria, diede fuoco alla moglie: oggi arriva la condanna proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

