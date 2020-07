Beatrice Ion «Mi considero in tutto e per tutto italiana eppure sono stata aggredita» (Di lunedì 13 luglio 2020) «Tralasciando le offese che mi ha fatto perché sono disabile, mi ha detto che siamo stranieri del ca… e che dobbiamo tornare nel nostro Paese. Non dite che il razzismo in Italia non esiste perché io l’ho vissuto oggi dopo 16 anni che vivo qui e fa male. È la prima volta che mi capita una cosa del genere legata alle mie origini. Altre volte è successo per la mia disabilità». Parte da questo post sui social la denuncia di Beatrice Ion, 23 anni, atleta di punta della Nazionale di basket in carrozzina, che ha subito un’aggressione a sfondo razzista nella sua casa vicino Roma, come riporta oggi il Corriere della Sera. È stato solo l’ultimo atto di una lunga serie che ha visto protagonista la sua famiglia complice forse anche il fatto che lei ha un permesso per parcheggiare dove ... Leggi su ilnapolista

