Appuntamenti macroeconomici: settimana del 13 luglio 2020

Lunedì 13/07/2020
06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. -7,7%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (preced. -0,6%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. -4,3%)

Martedì 14/07/2020
06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -8,4%; preced. -9,8%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,1%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,6%)
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -8,2 Mld £; preced. -7,49 Mld £)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso 6%; preced. -20,3%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (atteso -20%; preced. -24,4%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,3%; preced. -0,9%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0%)
11:00 Germania: ...

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Unieuro. Ore 10,00. ASSEMBLEE DEGLI AZION ...La settimana comincia senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. Non mancheranno però appuntamenti importanti nei prossimi giorni, considerato che giovedì si terrà la riunione del board della Bce ...