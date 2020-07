Watch Dogs Legion in un cortometraggio ed un gameplay ricco di adrenalina: annunciata la data di uscita (Di domenica 12 luglio 2020) Durante l'evento Ubisoft Forward è stato mostrato il cortometraggio dedicato a Watch Dogs Legion, il titolo di prossima uscita di Ubisoft. Il video è ricco di adrenalina e ci mostra la futuristica Londra tra luci al neon e droni."Entra nell'universo di Watch Dogs: Legion in questo intenso inseguimento in una Londra distopica creata dal plurivincitore di Emmy Alberto Mielgo. Quest'opera è il risultato di una collaborazione artistica che ti mostrerà come potrai cessare di essere un semplice spettatore per unirti alla famiglia della resistenza e ottenere così la possibilità di rivendicare il tuo futuro!" si legge nella descrizione. Cosa più importante è che Ubisoft ha ... Leggi su eurogamer

