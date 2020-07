Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 12:30 (Di domenica 12 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, CI SONO CODE A TRATTI DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO SULLA VIA APPIA, RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO. E PROPRIO AD ALBANO TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE IN VIA MIRALAGO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA SELVOTTA. INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO ... Leggi su romadailynews

