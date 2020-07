Tragedia nel carcere di Velletri, detenuto muore nel sonno: era un 56enne di Nettuno (Di domenica 12 luglio 2020) Tragedia nel carcere di Velletri, dove un detenuto di 56 anni è deceduto questa notte durante il sonno. L’uomo, residente a Nettuno, era andato a dormire tranquillamente quando, durante la notte, il suo compagno di cella si è accorto che il 56enne aveva assunto nel letto una posizione strana. Avvicinatosi all’uomo, ha quindi provato a svegliarlo e a chiamarlo senza avere risposta. Subito il detenuto ha allertato l’agente responsabile di turno che a sua volta ha allertato i soccorsi. Purtroppo all’arrivo dell’ambulanza, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che accertare la morte del 56enne. La causa del decesso sembrerebbe un arresto cardiaco riconducibile ad un infarto. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Tragedia nel Livornese : malore durante immersione - morto sub 49enne Tragedia nel Livornese : un sub di 49 anni è morto questa mattina a causa di un malore mentre stava effettuando un’ immersione nel mare al largo di San Vincenzo. Il 49enne era già privo di conoscenza quando è ...

nel : un sub di 49 anni è questa mattina a causa di un mentre stava effettuando un’ nel mare al largo di San Vincenzo. Il era già privo di conoscenza quando è ... Tragedia nello Sport - morta la campionessa del mondo a soli 27 anni Il suo ricordo con le foto a fine articolo. Lara van Ruijven, campionessa del mondo di short track, è morta , aveva solo 27 anni . L'atleta olandese ha lottato per tre settimane all'ospedale di Perpignan, in Francia, dov'era stata ricoverata ...

Il suo ricordo con le foto a fine articolo. Lara van Ruijven, del di short track, è , aveva solo 27 . L'atleta olandese ha lottato per tre settimane all'ospedale di Perpignan, in Francia, dov'era stata ricoverata ... Tragedia nel Salernitano : poliziotto muore tornando a casa dopo il lavoro Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia a Bracigliano, in provincia di Salerno. Carmine De Caro, 49enne assistente capo della polizia, è stato trovato senza vita nella sua auto dopo aver accusato un malore, probabilmente un infarto ...

CorriereCitta : Tragedia nel carcere di Velletri, detenuto muore nel sonno: era un 56enne di Nettuno - Megastene1 : RT @Megastene1: @scuolainforma Con una così al MIUR oltre al danno la beffa non solo per la classe docente nel suo complesso, ma anche per… - Megastene1 : @scuolainforma Con una così al MIUR oltre al danno la beffa non solo per la classe docente nel suo complesso, ma an… - ACmcoppola : @MaurilioVitto @emmabonino @Paolosantagata5 @NpwjPress Che immane tragedia, consumatasi nel cuore dell’Europa, appe… - infoitinterno : Calabria, tragedia all’Unical: 20enne si toglie la vita lanciandosi nel vuoto -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nel Tragedia nel Livornese: malore durante immersione, morto sub 49enne Meteo Web Colto da malore mentre è in compagnia degli amici in montagna: morto escursionista

Tragedia, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio 2020, sui sentieri del Col Gimont, a Cesana Torinese. Un uomo di 59 anni, di nazionalità austriaca ma residente a Torino, è morto dopo essere s ...

La morte di Giovagnoli, il ricordo dei colleghi e "avversari" «Era la nostra guida sicura da camminatore esperto»

MODENA «L'equilibrio e la saggezza derivanti dalla lunga esperienza quale magistrato requirente e procuratore della Repubblica hanno caratterizzato la gestione dell’ufficio da parte di Paolo Giovagnol ...

Tragedia, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio 2020, sui sentieri del Col Gimont, a Cesana Torinese. Un uomo di 59 anni, di nazionalità austriaca ma residente a Torino, è morto dopo essere s ...MODENA «L'equilibrio e la saggezza derivanti dalla lunga esperienza quale magistrato requirente e procuratore della Repubblica hanno caratterizzato la gestione dell’ufficio da parte di Paolo Giovagnol ...