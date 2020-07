'Terrone del ca**o' e bestemmie dopo una provocazione: il team manager dell'Atalanta chiede scusa (Di domenica 12 luglio 2020) Di Redazione NN.it - 12/07/2020 ULTIMO AGGIORNAMENTO 14:29 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Sono immagini ... 'Terrone del ca**o', le scuse riportate dalla Gazzetta Mirco Moioli, team manager ... Leggi su newnotizie

sechesi : Gasperini che sull'episodio del 'terrone' urlato ad un tifoso dice 'non è un problema mio e neanche dell'Atalanta'… - LaStampa : “Terrone del c.”, frase razzista di un membro dello staff dell’Atalanta, si muove la procura della Figc - fanpage : Moioli, team manager dell'Atalanta, contro tifoso napoletano: “Terrone del c…” - catat27 : RT @ValeriaParrell2: Nell'arco di qualche giorno, in Italia, un gruppo di attivisti urla come offesa 'handicappati', un manager di serie A… - RobertoVecchia : RT @Stragiuse: 'Gli ha detto terrone del c...!' 'Sì, ma lui gli aveva detto...' È tornato il calcio e io questo solo ho da dire: investiam… -