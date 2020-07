Scontro sullo stato d'emergenza: ipotesi di una proroga a fine ottobre​ (Di domenica 12 luglio 2020) AGI - Tra le ipotesi sul tavolo del governo vi è quella di non prorogare lo stato di emergenza nazionale per la pandemia da Covid 19 di altri sei mesi, dal 31 luglio fino a fine anno, ma di procedere per 'step' e intanto estendere l'emergenza fino al 31 ottobre. E' quanto riferiscono fonti parlamentari di maggioranza. Ma nessuna decisione definitiva sarebbe stata presa. "Duecentoventimila contagi Covid in un solo giorno a livello mondiale. Mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo ci dice che non è vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti", avverte il ministro della Salute Roberto Speranza. "Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualità". Speranza illustrerà in Parlamento martedì i ... Leggi su agi

E' scontro sullo stato d'emergenza. Conte : meglio attrezzati per cattive evenienze Il governo dovrà decidere nei prossimi giorni. Martedì il voto in Parlamento sul prolungamento fino a fine luglio delle norme anti-contagio in scadenza martedì

Il governo dovrà decidere nei prossimi giorni. Martedì il voto in Parlamento sul prolungamento fino a fine luglio delle norme anti-contagio in scadenza martedì Scontro sullo stato d'emergenza : il governo lavora al dpcm AGI - Oltre 200mila casi di Covid-19, al mondo, per tre giorni consecutivi. I numeri dell'Oms sulla diffusione dell'epidemia nel mondo fanno scattare nuovamente l'allerta anche in Italia. "Duecentoventimila contagi Covid in un solo giorno a ...

AGI - Oltre 200mila casi di Covid-19, al mondo, per tre giorni consecutivi. I numeri dell'Oms sulla diffusione dell'epidemia nel mondo fanno scattare nuovamente l'allerta anche in Italia. "Duecentoventimila contagi Covid in un solo giorno a ... Scontro sullo stato di emergenza - altolà di Berlusconi : 'Conte rispetti la Costituzione' La proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre per contrastare il coronavirus non piace alle opposizioni e accende lo Scontro politico. Dopo le critiche della presidente del Senato Elisabetta ...

