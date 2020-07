Quegli insospettabili legami tra Gramsci e Mussolini (Di domenica 12 luglio 2020) Roma, 12 lug – La vulgata storica più consolidata ci tiene a descrivere Antonio Gramsci e Benito Mussolini come due personaggi totalmente antagonisti, quasi provenissero da mondi completamente diversi. L’uno, fondatore del Partito comunista d’Italia, politico coerente sino alla morte, intellettuale e filosofo di primo piano, uomo mite ma fermo di carattere, pensatore riflessivo e rigoroso. L’altro, fondatore del fascismo, politico spregiudicato, capace del trasformismo più sfrenato, uomo aggressivo e arrogante. Il quadro risulterebbe perfetto, almeno per Gramsci. Vi sono però alcuni fatti che contraddicono questa visione più o meno idilliaca del personaggio, a partire dal Gramsci che segue Mussolini, abbandonando il partito socialista, sulla via ... Leggi su ilprimatonazionale

