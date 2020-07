Prestiti e aiuti per superare la crisi di Covid? Anche per i miliardari (Di domenica 12 luglio 2020) Kanye West, Ron Burkle, e altri paperoni hanno ricevuto quote dai fondi governativi per aiutare le PMI Leggi su media.tio.ch

WASHINGTON - C'è anche il miliardario Kanye West, il rapper che ha annunciato da poco di voler correre per la Casa Bianca, tra i beneficiari dei fondi governativi stanziati per sostenere per le piccol ...

AGI - Si apre domani una settimana cruciale per i Ventisette, i cui leader sono chiamati a cercare un'intesa sul pacchetto di aiuti per sostenere le rispettive economie duramente colpite dai lockdown ...

