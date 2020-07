Olio di melaleuca o Tea tree oil: mai più senza! Curiose? (Di domenica 12 luglio 2020) Il Tea tree Oil, o Olio di melaleuca o di albero del Tè, è un Olio essenziale e naturale, che deriva dalla pianta melaleuca, tipica dell’Australia. La sua origine è lontanissima: risale ai tempi degli aborigeni, che ne usavano la corteccia per la sopravvivenza, per creare oggetti da caccia, oppure per le medicazioni. Venne scoperta dal navigatore ed esploratore inglese James Cook, al quale appartiene anche l’idea di impiegarlo per ricavarne sia un tè, sia un Olio. Questa pianta medica è nota per le sue numerosissime proprietà benefiche per l’organismo e la pelle! Antinfiammatorio, guaritore, antiparassitario, antibiotico e antibatterico, il Tea tree Oil è un vero toccasana, al quale non si dovrebbe mai e ... Leggi su pianetadonne.blog

