Mourinho: «Ho potuto toccare con la mano la felicità dei ragazzi» (Di domenica 12 luglio 2020) Il tecnico portoghese del Tottenham, José Mourinho, ha parlato al termine del derby vinto contro l’Arsenal José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha così espresso la propria soddisfazione dopo il derby vinto contro l’Arsenal grazie ad un gol di Alderweireld: «Ho potuto toccare con mano la felicità dei ragazzi per aver portato a casa la vittoria. Per noi è qualcosa di molto speciale. Forse qualcuno ha dimenticato che abbiamo avuto meno tempo per prepararci a questa partita, ma i ragazzi hanno fatto tutto ciò che ho chiesto da un punto di vista tattico e mentale. Hanno giocato la partita come se fossero dei tifosi. Questo è molto importante. Ora possiamo lottare per una posizione in Europa League e ne sono ... Leggi su calcionews24

Ok, non siamo in un buon momento. La sconfitta assurda contro il Bologna e il pareggio a Verona hanno definitivamente ucciso i sogni scudetto di Conte più che d ...

Premier League: il Tottenham fa suo il derby con l’Arsenal, crolla l’Everton di Ancelotti

È un ‘North London Derby’ vivace quello tra gli Spurs di Mourinho e i Gunners di Arteta, alla ricerca di punti pesanti per l’Europa. Alla fine è il tecnico portoghese a far festa, mentre l’Arsenal non ...

