Lecce, Liverani: “Prossime tre gare fondamentali per la salvezza, è presto per tirare le somme” (Di domenica 12 luglio 2020) “Non pensavo di essere salvo già oggi ma sono sicuramente fiducioso. Le prossime tre gare sono fondamentali. L’obiettivo è a pochi punti e non è inarrivabile”. Lo ha dichiarato il tecnico del Lecce Fabio Liverani dopo il match con il Cagliari che lascia i salentini a meno uno dalla salvezza. “Mi sono dato come limite il triplice fischio di Lecce-Brescia – ha detto l’allenatore ai microfoni di Sky Sport – quando mancheranno tre gare. Ma soprattutto le prossime tre ci diranno comunque dove saremo. Chi gioca per il nostro stesso obiettivo non sarà sicuramente sereno, il 2 agosto tireremo le somme”. Alla Sardegna Arena una partita ricca di emozioni ma non di gol: “Abbiamo fatto un’ottima ... Leggi su sportface

